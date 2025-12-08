Transcaribe desmiente suspensión de la operación en 2026 debido a la sostenibilidad financiera

Ni TransCaribe, ni su Gerente, han realizado ningún tipo de declaraciones alarmistas acerca de una supuesta suspensión de la operación en 2026 debido a la sostenibilidad financiera. Esto es falso, al igual que supuestas afirmaciones que se atribuyen a una intervención de la gerente Ercilia Barrios Flórez en el Concejo Distrital, de las cuales desconocemos su procedencia, dado que no corresponden a la realidad.

El único pronunciamiento realizado al respecto por TransCaribe es el informe de tarifa técnica que realiza cada año el sistema y que se presenta a la Alcaldía de Cartagena, en donde se propone el aumento que se recomienda para la tarifa al usuario, dado que la tarifa técnica - el costo real de movilizar a un usuario, e incluye los gastos de kilómetros recorridos, recaudo, administración, fiduciaria y chatarrización- ascendería a $6.950 para 2026.

Una vez más, explicamos que la tarifa técnica es distinta de a tarifa al usuario, la cual es la que finalmente decreta el Gobierno distrital, y que suele ser más baja gracias al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), que alimenta el mismo Distrito de Cartagena para subsidiar ese diferencial entre ambas tarifas.

Tampoco hemos realizado declaración alguna ante medios de comunicación mencionando supuestos incumplimientos del Gobierno distrital, las cuales están erróneamente atribuidas a la gerente. Por el contrario, son el compromiso, las decisiones y las acciones de la administración distrital, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, y los esfuerzos económicos realizados por este gobierno, los que han permitido que TransCaribe siga operando, y en un proceso de mejora continua, y que en 2026, se aumente su flota.

Solo en la vigencia 2025, el Gobierno Distrital que encabeza Dumek Turbay Paz ha inyectado más de 47 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización Tarifaria, además de más de 16 mil millones de pesos para cumplir los compromisos de los acuerdos conciliatorios firmados con las empresas privadas concesionarias de la operación.

El Distrito también aportó al sistema 35 mil millones de pesos para la adquisición de los 55 nuevos buses que entrarán en operación el año próximo, esto es, la mitad de los recursos destinados para tal fin. Los restantes 35 mil ingresarán en la vigencia 2026.

Y en la vigencia 2024, el aporte del Distrito de Cartagena había sido de más de 69 mil millones de pesos para el FET, así como de 23 mil millones para el pago de los acuerdos conciliatorios, además de 4 mil millones para el mejoramiento de la infraestructura, con los cuales se intervinieron todas las estaciones del sistema, por primera vez en la historia.

Estos aportes son la muestra de una Administración Distrital que está comprometida con TransCaribe y la mejora de sus servicios. Así, está claro que la operación del sistema para el año 2026 no está en riesgo, y afirmar que existe un riesgo de suspensión de la misma es ir en contra de la verdad.

Desconocemos la fuente en la cual estos medios nacionales se basaron para lanzar supuestas advertencias y afirmaciones exageradas, poniéndolas erróneamente en boca de TransCaribe S.A. o de algunos de sus voceros,. Al tiempo, lamentamos que ninguno de estos medios de comunicación haya consultado a nuestra entidad para confirmar la veracidad de dichas afirmaciones, o conocer nuestra posición al respecto.

Agradecemos a estos medios de comunicación realizar las rectificaciones y correcciones correspondientes en la información publicada.