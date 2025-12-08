Tigres de Cartagena gana la primera serie de temporada regular en el Once de Noviembre

En la sexta entrada con el juego empatado a 3 por bando, Tigres produjo en el momento preciso, Brian Sánchez ligó imparable remolcando a Jorge Burgos y Jesús Valdez anotó luego de jugada de selección de Sneider Batista, dejando el juego 5 por 3.

En el noveno episodio luego de ponches seguidos a Gerardo Castañeda y Gabriel Reyes, el relevista Deivy Méndez se volvió un maestro del suspenso permitiendo doblete de Antonio Pimentel.

El drama siguió en el legendario escenario, Sebastián Silva negoció pasaporte, colocando Toros dos corredores en base, Yordany de los Santos tuvo turno de calidad pegando sencillo poniendo el duelo 5-4.

Tigres obtiene su primera serie en casa de la temporada regular al llevarse dos de tres juegos, luego de perder en el pasado fin de semana tres juegos ante Caimanes de Barraquilla.

La temporada 2025-2026 se reanudará el martes 9 de diciembre, en el estadio “Edgar Rentería” el líder Caimanes de Barranquilla recibe a Tigres de Cartagena desde las 7:00 PM.