Sofía Gómez alcanza los 110 metros en apnea, un gran triunfo para colombiana

En A Vivir Que Son Dos Días, hablamos con Sofía Gómez, la apneísta colombiana que una vez más dejó su nombre en lo más alto del deporte mundial. El pasado 29 de noviembre, durante el evento Deep Dominica Free Diving, la deportista alcanzó los 110 metros de profundidad, una triunfo que no solo supera su propio registro, sino que además impone un nuevo récord panamericano.

En conversación con el programa, Sofía compartió cómo fue la preparación previa a este descenso histórico, detallando la exigencia física y la fortaleza mental que requiere enfrentar un reto de estas dimensiones. Explicó que cada inmersión es un ejercicio de esfuerzo, calma y confianza.

Este nuevo registro además de ser un orgullo para Colombia, consolida una vez más su liderazgo en el continente y la proyecta como referente global del deporte. Sofía continúa marcando el camino para las nuevas generaciones.