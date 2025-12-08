Sicario asesinó un hombre con casa por cárcel en el sur de Cartagena

En el lugar fue lesionado con arma de fuego Sergio Andrés Herrera Guerrero, de 22 años, natural de Cartagena, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

Según lo manifestado por ciudadanos (as) que se encontraban en el lugar, el hoy occiso se encontraba en la parte externa de una vivienda del sector, manipulando accesorios de una motocicleta donde se encontraban varias personas, de repente un sujeto desenfunda un arma de fuego y le causa las lesiones a la víctima.

El difunto se encontraba cumpliendo una condena con detención domiciliaria, por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.