Policía de Tránsito frustra transporte de pólvora ilegal en la vía San Onofre – Cartagena

En el marco de la estrategia “Navidad con Propósito”, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, realizó una significativa incautación de material pirotécnico en la ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, a la altura del kilómetro 62, sector Peaje de Gambote.

Durante los planes de registro y control, los uniformados interceptaron a un ciudadano de nacionalidad extranjera que se desplazaba en motocicleta. Al efectuar la inspección, se le hallaron 400 martillos de pólvora hechiza y 200 unidades de Banguer 2012 serie K0203-4, avaluados en 300.000 pesos, sin que el individuo presentara documentos que acreditaran su legalidad o procedencia. El material incautado fue entregado a la autoridad competente.

La autoridades resaltaron que esta incautación se convierte en un golpe importante para evitar la circulación de pólvora ilegal, especialmente en corredores viales donde esta suele transportarse de manera oculta para su comercialización en municipios del norte de Bolívar. Su presencia en manos inexpertas incrementa el riesgo de quemaduras, incendios y emergencias durante la temporada decembrina.

Asimismo, la Seccional de Tránsito y Transporte informó que continuará intensificando los controles en puntos estratégicos, apoyándose en tecnología, patrullajes móviles y personal especializado para contrarrestar el transporte ilegal de pólvora y otras mercancías peligrosas.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó: “Estas acciones son fundamentales para evitar tragedias en nuestras comunidades. Continuaremos fortaleciendo los controles para sacar de circulación la pólvora ilegal y proteger la vida de los ciudadanos durante esta temporada.”