Poca participación en las audiencias sobre el cobro de valorización en la Vía al Mar

Se llevaron a cabo las audiencias públicas en Cartagena sobre el cobro de la Contribución Nacional de Valorización a los predios de la zona de influencia del Vía del Mar, encabezadas por Invías en cumplimiento a una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A pesar que la convocatoria era abierta y podían participar entidades públicas, privadas, organizaciones sociales, gremios y ciudadanía la asistencia fue pobre en el coliseo del colegio Eucarístico del barrio Manga.

Los gremios, quienes han dado una batalla jurídica por no permitir el cobro estuvieron representados por Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar.

Desde varios sectores se continúa cuestionando la destinación que tendrán los recursos que sean recaudados, que podrían a los $1,2 billones.

Cartagena era la última en el cronograma. Serán 10 las poblaciones a las cuales se les aplicará el cobro: dos de Bolívar (Cartagena y Santa Catalina) y ocho del Atlántico (Barranquilla, Galapa, Juan de Acosta, Malambo, Piojó, Puerto Colombia, Soledad y Tubará).

En dos meses los interesados podrán presentar observaciones, réplicas o alegaciones sobre el proceso de cobro para que Invias pueda ajustar el modo y la forma de la contribución.