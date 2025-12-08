Navidad con Propósito: una vela por la vida en las vías de Bolívar

La Seccional de Tránsito y Transporte rinde homenaje a las víctimas de la siniestralidad vial e invita a una movilidad responsable durante diciembre

En el marco de la estrategia Navidad con Propósito de la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar realizó un emotivo acto simbólico al encender una vela por todas las personas que han perdido la vida en las vías del departamento. Este gesto se convirtió en un llamado a la reflexión y a la responsabilidad durante la temporada decembrina.

El encendido de la vela fue un homenaje solemne a las víctimas de siniestros viales y a sus familias, quienes han sufrido las consecuencias de la imprudencia en carretera. La luz representa memoria, respeto y un compromiso firme de los uniformados por proteger cada vida que se moviliza por territorio bolivarense.

La campaña se llevó a cabo con la participación de los diferentes actores viales que recorren las carreteras de Bolívar, entre ellos conductores de transporte público, motociclistas, peatones y viajeros. A todos, los policías les entregaron mensajes de prevención y autocuidado, reforzando su importancia en la construcción de una movilidad segura.

Durante la actividad, los uniformados recordaron que diciembre es un mes en el que aumenta considerablemente el flujo vehicular, lo cual incrementa los riesgos en carretera. Por esta razón, intensificaron su presencia en puntos estratégicos y renovaron su llamado a la prudencia, especialmente en materia de velocidad, uso del casco y respeto de las señales.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó el significado del acto y el esfuerzo constante de los uniformados para evitar tragedias. “Encender esta vela es un símbolo de nuestro compromiso permanente: que en esta Navidad no haya más familias enlutadas por la imprudencia. Estamos preparados y fortaleciendo nuestras acciones para que nada se salga de lo normal y cada viaje termine en casa”, manifestó.

La iniciativa también buscó sensibilizar a la comunidad sobre el impacto emocional y social que dejan los siniestros viales. Cada recomendación entregada durante la jornada estuvo orientada a proteger la vida y a recordar que la seguridad vial es responsabilidad de todos.

Con este gesto simbólico, la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar reafirma su misión de velar por la seguridad en las vías e invita a los ciudadanos a vivir una Navidad con propósito, donde cada trayecto esté marcado por el respeto, la prudencia y el compromiso de regresar al hogar.