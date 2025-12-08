Luz verde para la vía La Línea, que conecta Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao
El proyecto, que tendrá una duración estimada de 12 meses, se enfocará en la recuperación integral de los tramos considerados críticos
El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que este martes comenzarán las obras de rehabilitación y mejoramiento de la vía La Línea, corredor estratégico que conecta a los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva y San Estanislao de Kostka, impulsando la interconexión vial para el desarrollo económico, social, agrícola y turístico de esta importante zona del departamento.
En estos sectores se aplicarán capas especializadas de base y subbase, y en los puntos que lo requieran se realizarán trabajos de estabilización con terraplén y pedraplén para garantizar la durabilidad de la vía.
“Estamos muy contentos, porque se trata de una obra que soñamos desde hace mucho tiempo. Queremos seguir acortando distancias y acercando a los municipios a los puertos y a los polos de desarrollo”, explicó el mandatario departamental.
A lo largo de los 26,6 kilómetros del corredor vial, se ejecutará además un proceso de microfresado y la aplicación de una sobrecarpeta en mezcla asfáltica tipo MDC19, acciones que permitirán reforzar la superficie existente y mejorar las condiciones de movilidad para habitantes, productores y visitantes de la región.
Las actividades programadas dentro del proyecto incluyen:
• Excavación y reparación de pavimentos.
• Construcción de terraplén y obras de contención y drenaje.
• Instalación de subbase y base granular.
• Aplicación de imprimación y mezcla asfáltica en caliente.
• Trabajos de señalización para reforzar la seguridad vial.
Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial rural, la competitividad regional y la mejora de la calidad de vida de las comunidades del norte del departamento.