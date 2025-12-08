Luz verde para la vía La Línea, que conecta Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que este martes comenzarán las obras de rehabilitación y mejoramiento de la vía La Línea, corredor estratégico que conecta a los municipios de Santa Rosa de Lima, Villanueva y San Estanislao de Kostka, impulsando la interconexión vial para el desarrollo económico, social, agrícola y turístico de esta importante zona del departamento.

En estos sectores se aplicarán capas especializadas de base y subbase, y en los puntos que lo requieran se realizarán trabajos de estabilización con terraplén y pedraplén para garantizar la durabilidad de la vía.

“Estamos muy contentos, porque se trata de una obra que soñamos desde hace mucho tiempo. Queremos seguir acortando distancias y acercando a los municipios a los puertos y a los polos de desarrollo”, explicó el mandatario departamental.

A lo largo de los 26,6 kilómetros del corredor vial, se ejecutará además un proceso de microfresado y la aplicación de una sobrecarpeta en mezcla asfáltica tipo MDC19, acciones que permitirán reforzar la superficie existente y mejorar las condiciones de movilidad para habitantes, productores y visitantes de la región.

Las actividades programadas dentro del proyecto incluyen:

• Excavación y reparación de pavimentos.

• Construcción de terraplén y obras de contención y drenaje.

• Instalación de subbase y base granular.

• Aplicación de imprimación y mezcla asfáltica en caliente.

• Trabajos de señalización para reforzar la seguridad vial.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial rural, la competitividad regional y la mejora de la calidad de vida de las comunidades del norte del departamento.