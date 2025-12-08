Germán Ortegón, presenta ‘Territorios del Alma’

El artista visual Germán Ortegón, habló en A Vivir Que Son Dos Días sobre ‘Territorios del Alma’, una exposición que reúne dos de sus series más recientes. En esta muestra, Germán expone su interés por el territorio, la memoria y los objetos que cuentan historias, relacionándolos con la migración y el universo literario de Gabriel García Márquez.

En la exposición convergen El alma de Macondo e Identidad en Tránsito, en la primera rinde homenaje a los 100 años de Gabo explorando atmósferas garciamarquianas a través de objetos, lugares y fotografías que llevan nombres de personajes de ocho obras del autor, cada una acompañada de una cita textual; en la segunda, se adentra en las migraciones de colombianos y los identifica mediante sombreros típicos de sus regiones.

“Yo vengo recorriendo el país y, durante ese transcurrir, siempre hacía fotografías de objetos abandonados que fui coleccionando en mi archivo. Pero con los últimos objetos que están en la galería, durante los últimos diez años he venido tomando conciencia de cómo no revictimizar a los campesinos, y empecé a contar sus historias a partir de los objetos. Los objetos nos determinan y cuentan historias”, explica Germán al hablar sobre cómo se han construido estas obras.

‘Territorios del Alma’ estará disponible al público hasta el 18 de diciembre y reabrirá en enero. La exposición se presenta en La Galería, ubicada en la calle 77 #12-03, un espacio que acoge a la obra del artista Germán Ortegón.