El queso de Guatavita que fue reconocido en Suiza

En la edición 2025 del World Cheese Award, el concurso internacional de quesos más reconocido del continente, realizada en Berna, Suiza, el queso HolaAndes Extra Madurado obtuvo la medalla de oro, destacándose entre cientos de competidores de todo el mundo.

Hablamos con Tobías Rijnsdorp, holandés y fabricante del queso, quien explicó que este galardón es el resultado de años de trabajo dedicado y de una técnica inspirada en los métodos holandeses, pero adaptada al territorio cundinamarqués y con la riqueza del campo colombiano. Su intención, asegura, siempre ha sido demostrar que en Colombia también pueden hacerse quesos de maduración con estándares internacionales.

Este reconocimiento, según Tobías, no solo impulsa a la empresa a seguir perfeccionando sus procesos, sino que también abre una ventana para visibilizar el potencial de los productores locales.