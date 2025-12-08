Cuatro quemados durante las celebraciones de Velitas en Cartagena

Pese a los reiterados llamados de la Alcaldía Mayor de Cartagena a evitar el uso de la pólvora, dirigido a niños y adultos, además de la expedición del Decreto 2242, que prohíbe su manipulación y comercialización hasta el próximo 15 de enero de 2026, fueron reportados cuatro casos de personas lesionadas por diferentes artefactos, en Cartagena, durante la celebración de la Noche de las Velitas.

De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, a corte 8 de diciembre, se notificaron cuatro casos de personas quemadas por pólvora pirotécnica, los cuales corresponden a dos mayores de 18 años y dos menores de edad. De acuerdo con el informe, tres de los pacientes fueron dados de alta y uno se encuentra hospitalizado, por quemaduras en cara (ojo).

Los casos se registraron en los barrios La Providencia, Bocagrande y La María, además del corregimiento de Bochachica. Los cuatro lesionados, de sexo masculino, sufrieron quemaduras en manos y cara por la manipulación de elementos como: buscapié, ‘matasuegra’, vela romana y juegos pirotécnicos para exhibición y eventos.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, reiteró el llamado a la responsabilidad de padres y cuidadores, señalando que no existe justificación para que se presenten estos casos. Aunque tres de los afectados ya fueron dados de alta, un menor permanece en un centro asistencial bajo estricta vigilancia, aunque fuera de peligro

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, se reitera la invitación a celebrar sin pólvora, durante esta época de Navidad y fin de año, con el fin de disfrutar sanamente, en paz y tranquilidad y sin situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas. Agregó Navarro España.

Durante el recorrido a las Instituciones Prestadoras de Servicios- IPS, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Desastres, CRUED, notificó que, en la noche de velitas se registraron 31 personas lesionadas por accidentes de tránsito, 3 por arma de fuego y 1 por arma blanca

Desde 1 de diciembre, la Alcaldía Mayor de Cartagena intensificó la vigilancia, que se extenderá hasta el 17 de enero de 2026, con relación a la promoción del no uso de la pólvora.

Se encuentra en curso la campaña educativa ¡Celebra sin pólvora!, además de controles estrictos en colaboración con la Policía Nacional.

Tenga en cuenta se aplicarán sanciones de hasta cinco salarios mínimos a los tutores legales de menores quemados por pólvora, además de procesos judiciales, conforme con la investigación de los casos.