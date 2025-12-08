Cinco obras estratégicas se ejecutarán en Cartagena en 2026 con recursos aprobados por el Concejo

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo la visión de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, consolidará en 2026 obras estratégicas que, entre sus múltiples beneficios, permitirán continuar dignificando la calidad de vida de miles de cartageneros en cada Localidad del Distrito.

La administración del alcalde Dumek Turbay Paz consolidará otro paquete de obras estratégicas que ordenarán la movilidad, fortalecerán la protección costera, modernizarán arterias viales y ampliarán la cobertura del programa de malla vial denominado Vías para la Felicidad.

Estas son cinco de las iniciativas más importantes que se realizarán en la ciudad el próximo año:

Autopista Verde

La Autopista Verde es uno de los proyectos más ambicioso de conectividad de este gobierno: un corredor de 10,23 kilómetros en pavimento rígido que conectará la glorieta de El Pozón (vía La Cordialidad) con la Vía al Mar a la altura de la vereda Tierrabaja. La obra contempla dos carriles en concreto rígido, iluminación LED, señalización, puentes, estructuras de paso, andenes y demás elementos de seguridad. La ejecución será de 18 meses. Más de 150.000 personas se beneficiarán con una vía que facilitará los desplazamientos hacia Mamonal, Playa Blanca, Barú, Tierrabaja y la Zona Norte, impulsando competitividad logística y crecimiento urbano ordenado.

Circuito Vial del Norte

El proyecto Obras de Rehabilitación y Mejoramiento del Circuito Vial del Norte y Corredor Histórico modernizará 10.465 metros de corredores estratégicos mediante pavimento rígido y flexible, drenajes y reconstrucción estructural. Entre los tramos principales están incluidos sectores como La Popa, Marginal Juan Angola, Playa Manzanillo, Karibana, Colegio Británico, la Troncal-Punta Canoa, entre otros, además de intervenciones en el Centro Histórico (Calle 30, carreras 2 y 3, Calle San Juan de Dios) en pavimento rígido MR-38. El proyecto reducirá tiempos de viaje, mejorará accesos a universidades, clínicas y zonas turísticas, y disminuirá emisiones contaminantes gracias a un estándar técnico de alta durabilidad.

Control a inundaciones en Bocagrande y Castillogrande

Con una inversión de $168.157 millones, el proyecto Renovación Urbana y Solución Hidráulica de Bocagrande y Castillogrande resolverá décadas de inundaciones, modernizará la infraestructura costera y protegerá el frente de bahía ante el aumento del nivel del mar. Las obras incluyen dos kilómetros de tablestacado, box culverts subterráneos conectados a estaciones de bombeo, mejoras a la Avenida Chile en 2,5 km, ampliación del paseo peatonal, ciclorruta, accesos universales, mobiliario urbano y muelles integrados. Es una intervención histórica que transformará la movilidad, mitigará riesgos climáticos y potenciará el turismo de alto estándar. Su entrega total está prevista para 2027.

Intercambiador Vial de Ternera

El Intercambiador de Ternera reorganizará el flujo vehicular en uno de los puntos más congestionados de la ciudad, con la construcción de un puente vehicular de dos carriles, vías de enlace y carriles de aceleración y desaceleración. El plazo de ejecución será de 24 meses (4 meses de estudios y diseños, 20 meses de obra). Beneficiará a San José de los Campanos, La Princesa, Parque Heredia, El Recreo, Alameda La Victoria, San Fernando y barrios aledaños. El proyecto incluye planes de manejo social, ambiental y de tráfico para minimizar afectaciones durante la obra.

Vías para la Felicidad 2

La nueva fase de este programa de malla vial está en etapa de planificación y priorización. A la fecha, la Secretaría de Infraestructura ya ha construido más de 120 calles nuevas en las tres localidades, sumando más de 32 kilómetros-carril y rehabilitando más de 100 kilómetros-carril. En 2026 se priorizarán tramos en más barrios de la ciudad con criterios de equidad territorial, acceso seguro, empleo local y articulación con programas sociales. Esta política pública se consolida como uno de los mayores impulsos de pavimentación en la historia reciente del Distrito.

En el 2026 seguimos avanzando

Con estas iniciativas, la administración distrital seguirá impulsando la reactivación económica a través de generación de empleo, contratación formal de mano de obra y dinamización del comercio y servicios en barrios intervenidos. Este paquete de obras es un avance decisivo hacia una Cartagena más conectada, más segura, más verde y más preparada para los retos del futuro. La Secretaría de Infraestructura ya avanza en los cronogramas operativos y financieros de cada proyecto, en coordinación con otras dependencias de la administración distrital.