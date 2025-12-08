Cero homicidios en la noche de Velitas en Cartagena y su área metropolitana

En el marco del plan Navidad “Una Navidad con Propósito” el cual tiene como objetivo garantizar la seguridad y convivencia en esta época del año, se logró una importante reducción en materia de hurtos, riñas y en otros tipos de delitos.

Durante la celebración que marca el inicio de la Navidad, se llevaron a cabo una serie de actividades preventivas, disuasivas y operativas en todos los sectores de la ciudad.

Atendiendo el llamado de la ciudadanía, en labores cotidianas, y con nuestras caravanas de seguridad, nuestro Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, y la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS. logró la incautación de 35 mil unidades de Pólvora en la plaza de mercado y sectores aledaños al barrio Martínez Martelo, personal de las patrullas de vigilancia de las zonas de atención lograron también la incautación de 8 kilos de pólvora, de igual forma durante esta celebración se capturaron (08) personas: tres (3) de estas por el delito de lesiones personales, dos (2) por tráfico de estupefacientes, uno (1) por fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones, uno (1) por hurto y dos por otros delitos. Asimismo se incautaron cuatro (4) armas de fuego y diecinueve (19) cartuchos de diferentes calibres, doce (12) armas blancas, se impusieron 59 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A su vez se recibieron 779 llamadas telefónicas, a la línea 123, de las cuales 75 fueron por riña, 39 por perturbación de la tranquilidad.

Es importante resaltar que durante la celebración de Velitas la noche del domingo 7 de diciembre y la madrugada del lunes 8 no se presentaron homicidios, se destaca la disminución de las riñas y el hurto en diferentes modalidades.

Con estos resultados positivos se logró disminuir delitos que afectan la convivencia en toda la ciudad, generando una alta percepción de seguridad durante la celebración del día de las velitas.

Los capturados, elementos incautados y recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

“Seguimos trabajando de la mano con las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en el despliegue del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito” que en sus primeras horas arrojó resultados muy positivos para la ciudad y su área metropolitana con cifras que así lo ratifican. Es por esto que insistimos y hacemos un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad y continuar cooperando con las autoridades”, sostuvo el Coronel Carlos Julio Esteban Blanco Subcomandante Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.