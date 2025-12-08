A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Caracol Radio y Ayuda en Acción, una alianza con propósito

Culmina este 2025 de alianza con propósito, este año estuvo marcado por grandes emprendimientos, oportunidades de desarrollo y generación de empleo, historias que se han dado a conocer gracias a la Unidad de Periodismo Regional.

En A Vivir Que Son Dos Días, cada fin de semana la Unidad de Periodismo, por medio de sus informes, permitió conocer historias de mujeres que lideran iniciativas, proyectos productivos en el agro colombiano, procesos de desarrollo en diversas comunidades, esto a través de voces que narran las riquezas naturales del país, así como la fuerza y la pujanza de sus poblaciones.

Diana Quimbaya, directora en Colombia de Ayuda en Acción, entregó un balance positivo del año y destacó los logros obtenidos. También resaltó la labor de la Unidad de Periodismo Regional, que hace posible que estas historias de emprendimiento, desarrollo y resurgimiento lleguen a miles de oyentes de Caracol Radio.

