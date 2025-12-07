Procuraduría investiga a funcionarios del Concejo de Ocaña por enfrentamiento con la Policía / Sergio Acero

Norte de Santander.

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios por establecer del Concejo de Ocaña, Norte de Santander, por su presunta negativa a identificarse ante unidades de la Policía Nacional durante una diligencia judicial realizada en un establecimiento nocturno.

Según la Provincial de Instrucción de Ocaña, la decisión se adoptó tras conocer información difundida públicamente, en la que se observa a varias personas que, aparentemente integrantes de la corporación, discuten con los uniformados y alegan su condición de servidores públicos para evitar el requerimiento de identificación.

El órgano de control indicó que la apertura de la indagación tiene como objetivo verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si la conducta registrada podría constituir falta disciplinaria por parte de los funcionarios involucrados.

La Procuraduría continuará la recopilación de información necesaria para establecer las actuaciones que correspondan dentro del proceso.