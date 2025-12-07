Policía de Tránsito refuerza recomendaciones viales en Magangué

En el marco de la estrategia “Navidad con Propósito”, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lleva a cabo una campaña de prevención vial en la Terminal de Transporte de Magangué, dirigida a conductores, pasajeros y peatones.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional, afirmó: “Estamos reforzando las recomendaciones de seguridad para que todos puedan disfrutar de la temporada navideña sin accidentes. La prevención es responsabilidad de todos.”

Durante la jornada, los uniformados entregan material informativo y orientan sobre el uso correcto del cinturón de seguridad, respeto a los cruces peatonales y conducción responsable, recordando la importancia de evitar distracciones al volante.

Con estas acciones, la Policía busca garantizar que la temporada de navidad y fin de año sea segura y tranquila para toda la comunidad, destacando que cada actor vial juega un papel clave en la prevención de accidentes.