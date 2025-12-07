Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Programas

Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

Escuche AQUÍ un nuevo capítulo de Mis Preguntas con Roberto Pombo.

¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

En 2022 la historia política de Colombia dio un giro: por primera vez, la izquierda ganó la presidencia con Gustavo Petro. Faltan seis meses para las elecciones presidenciales y la izquierda mantiene una alta intención de voto. ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?

Para este capítulo hablamos con el abogado y periodista, Alberto Casas Santamaría; con el escritor Ricardo Silva; con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes; con Silvia Otero Bahamón, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario; y con Thierry Ways, columnista y analista de El Tiempo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad