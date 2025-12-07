Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Tiene ganada la izquierda las elecciones?

En 2022 la historia política de Colombia dio un giro: por primera vez, la izquierda ganó la presidencia con Gustavo Petro. Faltan seis meses para las elecciones presidenciales y la izquierda mantiene una alta intención de voto. ¿La gestión del presidente Petro le sirve a la izquierda para su campaña o, por el contrario, le juega en contra?

Para este capítulo hablamos con el abogado y periodista, Alberto Casas Santamaría; con el escritor Ricardo Silva; con Sandra Borda, profesora de ciencia política y estudios globales en la Universidad de Los Andes; con Silvia Otero Bahamón, profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario; y con Thierry Ways, columnista y analista de El Tiempo.