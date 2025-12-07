Más de 855 policías reforzarán la seguridad en Bolívar durante la Noche de las Velitas

Cuando las primeras luces de diciembre comienzan a encenderse en balcones, calles y parques, miles de familias bolivarenses se preparan para celebrar la tradicional Noche de las Velitas. En medio de esta atmósfera festiva, la Policía Nacional en Bolívar ha redoblado sus esfuerzos para que ese brillo característico de la época no se vea empañado por emergencias o situaciones de riesgo que históricamente han marcado esta celebración.

Más de 855 uniformados de las diferentes especialidades estarán desplegados en los 34 municipios y 7 corregimientos de la jurisdicción, con el propósito de brindar acompañamiento a residentes, turistas y visitantes durante toda la jornada festiva.

Las patrullas de vigilancia reforzarán sus recorridos para atender oportunamente los llamados de la comunidad, mientras que el Plan Cazador, integrado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Policía Judicial y la Inteligencia Policial, se encargarán de desarrollar operaciones focalizadas contra el delito y prevenir alteraciones al orden público.

Como parte de las acciones preventivas, los uniformados realizarán controles para evitar la venta y el uso indebido de pólvora, una práctica que cada año deja personas lesionadas en el departamento. Por ello, la institución reiteró recomendaciones clave para evitar emergencias durante esta fecha:

* Evitar que menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

* No permitir que los niños enciendan velitas sin supervisión adulta.

* En caso de quemaduras, acudir de inmediato al centro asistencial más cercano.

* Recordar que no existe pólvora inofensiva; elementos como tiritos, volcanes, mechas o cohetes pueden causar graves daños.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva: “Queremos que esta sea una noche de unión familiar y no de emergencias. El comportamiento ciudadano será clave para evitar tragedias relacionadas con el exceso de alcohol, la pólvora o la intolerancia”.

Finalmente, la institución invitó a la comunidad a reportar cualquier situación que atente contra la seguridad, como la venta de pólvora o licor adulterado, a través de la línea 123 o al número 314 361 7387.