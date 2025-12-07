Más de 50 kilos de pólvora incautados durante operativos previos en Cartagena

En el marco del plan “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional en Cartagena, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, y la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS, logró la incautación de más de 50 kilos de Pólvora en la plaza de mercado y sectores aledaños al barrio Martínez Martelo, avaluados en más de $5.000.000 millones de pesos, los cuales están representados de la siguiente manera:

• 815 Cajas de cuatro golpes

• 810 unidades de martillo

• 540 unidades de traqui – traqui

• 482 Unidades de King Kong

• 35 Buscapiés

• 32 Velas romanas

• 27 Cajas de chispitas mariposas

• 26 Tiritos

• 7 Mini volcanes

• 7 Voladores

Durante esta jornada previa al Día de las Velitas, la Policía Nacional, hace un llamado a la ciudadanía para disfrutar de una celebración segura y en paz, evitando el uso inadecuado de pólvora, el exceso de bebidas alcohólicas y cualquier situación de intolerancia que pueda desencadenar riñas o hechos lamentables. Estas conductas, aunque parezcan menores, pueden terminar en consecuencias lamentables para la vida y la integridad de las personas.

“La institución reitera la importancia de que los padres, madres y cuidadores asuman con responsabilidad la supervisión de los menores, evitando que manipulen elementos pirotécnicos que puedan ocasionar graves quemaduras o lesiones. La pólvora debe estar siempre en manos de expertos y en espacios controlados”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Así mismo, invitamos a la comunidad a seguir colaborando con las autoridades, reportando oportunamente cualquier actividad relacionada con la venta, distribución o uso irregular de pólvora, así como el expendio de licor adulterado o cualquier conducta que afecte la seguridad y convivencia. Para ello, la Policía Metropolitana de Cartagena tiene habilitada la línea de emergencia 123 y el WhatsApp 3114072363 de la emisora Radio Policía Cartagena 106.0, donde pueden suministrar información de manera confidencial.

La Policía Nacional continuará desarrollando operativos de control en diferentes puntos de la ciudad, reafirmando su compromiso con la tranquilidad de los cartageneros y visitantes durante esta temporada decembrina. Nuestro propósito es que cada familia viva una Navidad segura, responsable y en armonía.