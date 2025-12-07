‘Mar de Velitas’, en Playa 5, un encuentro de tradición, convivencia y espíritu navideño

En el marco del tradicional Día de las Velitas, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de Distriseguridad, realizó en Playa 5 la actividad ‘Mar de Velitas’, un espacio pensado para fortalecer la convivencia y promover valores ciudadanos a través de una jornada dedicada a las familias y, especialmente, a los niños y niñas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la actividad, cada pequeño llegó con un deseo escrito que fue depositado en la Caja de los Deseos Distriseguridad, un símbolo de esperanza colectiva que recoge los anhelos de quienes sueñan con una Cartagena más unida y segura. Como gesto de motivación, cada niño recibió una caja de velas con mensajes diseñados para inspirar el respeto, el cuidado del entorno y la sana convivencia.

La playa se transformó en un escenario navideño iluminado con decoración especial, luces cálidas y una zona instagrameable que permitió a niños y adultos llevarse un recuerdo festivo de esta noche significativa, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro alegre y seguro.

El director general de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, destacó el valor comunitario de esta iniciativa al señalar que: “esta es una noche que nos permite encontrarnos desde la tradición, pero también desde el compromiso con la convivencia. Ver a los niños entregando sus deseos y recibiendo mensajes que los motivan a construir entornos más amables nos recuerda que la seguridad también se construye desde los gestos simples que fortalecen la unión de nuestras comunidades”.

Entre las voces de los protagonistas de la noche, una niña participante expresó con entusiasmo: “me gustó venir porque pude pedir un deseo para mi familia”.

La emoción y la magia que acompañaron esta actividad fue pensada para que la ciudadanía viviera un momento de integración y alegría.

Distriseguridad impulsa acciones que fortalecen el tejido social y promueve la convivencia en todos los rincones de la ciudad durante esta temporada especial.