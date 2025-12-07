Liberaron al mayor Miguel Ángel Acosta que fue retenido con su familia por la Guardia Venezolana

Ejército Nacional exige la liberación de dos soldados en el Catatumbo. Foto: Ejército Nacional de Colombia( Thot )

La Guardia Nacional Venezolana tuvo retenido de manera irregular al mayor Miguel Ángel Acosta Romero , oficial del Ejército Nacional, junto con su familia y sus dos hijos menores de edad, en la zona de frontera entre Norte de Santander y el estado Táchira.

Según se conoció, la familia estaba almorzando en inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar y, al usar una aplicación de navegación, habría tomado una ruta equivocada que los llevó a ingresar sin intención a territorio venezolano.

La retención ocurrió en la tarde del sábado 6 de diciembre y en horas de la mañana, el presidente Gustavo Petro confirmó que el oficial y su familia fueron liberados y ya se encuentran nuevamente en Colombia.

“El mayor Miguel Ángel Acosta que por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, ha sido devuelto al país”, aseguró el mandatario a través de su cuenta de X.

Hasta el momento, se desconocen las razones sobre la retención del oficial, que estaba de descanso y vestía de civil, y su familia por parte del Ejército venezolano y tampoco se sabe más información sobre el procedimiento para la liberación.