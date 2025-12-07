José Luis Rivera, fotógrafo galardonado en los Gourmand Awards

José Luis Rivera, fotógrafo de gastronomía, llevó en alto el nombre de Colombia en los Gourmand Awards 2025, premios en los que el país se ha convertido en un referente durante los últimos años.

En esta edición, Colombia volvió a destacarse, la obra del fotógrafo fue reconocida como la Mejor Fotografía y Portada de libros de cocina del mundo, uno de los galardones más importantes de la literatura gastronómica internacional.

José Luis resalta que las verdaderas protagonistas de este reconocimiento son las mujeres que retrata en su trabajo, las cocineras tradicionales y campesinas del departamento de Córdoba, quienes representan la esencia y la memoria culinaria del país.