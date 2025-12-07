Incautan pólvora ilegal en la Ruta 9005 en operativos de Navidad con Propósito

Con la llegada de la Navidad, época de luces, tradición y alegría, también aumenta el riesgo que representa la venta y manipulación de pólvora ilegal. Por ello, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, en el marco de la estrategia “Una Navidad con Propósito”, realizó un operativo de control en la Ruta 9005, vía San Onofre – Cartagena, kilómetro 96, logrando la incautación de 30 paquetes de bengalas y 25 cajas de sonajeros, mercancía avaluada en $250.000.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se realizó a una persona que se movilizaba en motocicleta y que no presentó documentos que acreditaran la legalidad o procedencia de la pólvora, por lo que la mercancía fue dejada a disposición de la autoridad competente.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de estos controles: “La Navidad es un momento de unión y alegría, pero también de prevención. Con esta estrategia buscamos contrarrestar la venta de pólvora ilegal y proteger a las familias, especialmente a los niños, de accidentes que podrían arruinar estas festividades.”

Con estas acciones, la Policía Nacional refuerza su compromiso de garantizar una temporada navideña segura, promoviendo el respeto a la norma y la conciencia ciudadana frente a los riesgos de la pólvora.