Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Incautan pólvora ilegal en la Ruta 9005 en operativos de Navidad con Propósito

La Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar decomisó 30 paquetes de bengalas y 25 cajas de sonajeros, avaluados en $250.000

Incautan pólvora ilegal en la Ruta 9005 en operativos de Navidad con Propósito

Incautan pólvora ilegal en la Ruta 9005 en operativos de Navidad con Propósito

Con la llegada de la Navidad, época de luces, tradición y alegría, también aumenta el riesgo que representa la venta y manipulación de pólvora ilegal. Por ello, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, en el marco de la estrategia “Una Navidad con Propósito”, realizó un operativo de control en la Ruta 9005, vía San Onofre – Cartagena, kilómetro 96, logrando la incautación de 30 paquetes de bengalas y 25 cajas de sonajeros, mercancía avaluada en $250.000.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El procedimiento se realizó a una persona que se movilizaba en motocicleta y que no presentó documentos que acreditaran la legalidad o procedencia de la pólvora, por lo que la mercancía fue dejada a disposición de la autoridad competente.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, destacó la importancia de estos controles: “La Navidad es un momento de unión y alegría, pero también de prevención. Con esta estrategia buscamos contrarrestar la venta de pólvora ilegal y proteger a las familias, especialmente a los niños, de accidentes que podrían arruinar estas festividades.”

Con estas acciones, la Policía Nacional refuerza su compromiso de garantizar una temporada navideña segura, promoviendo el respeto a la norma y la conciencia ciudadana frente a los riesgos de la pólvora.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad