Incautan licor de contrabando que sería vendido en Cartagena durante el Día de las Velitas

Con la llegada de la temporada navideña y, especialmente, del tradicional Día de las Velitas, aumenta la intención de algunos contrabandistas de ingresar licor ilegal para comercializarlo en ciudades como Cartagena, aprovechando la alta demanda de estas fechas. Ante este panorama, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar reforzó los controles en las vías del departamento.

En uno de estos operativos, realizado en la Ruta 9005 San Onofre – Cartagena, a la altura del kilómetro 62+200, jurisdicción de Arjona, los uniformados lograron la incautación de 117 botellas de whisky de contrabando. La mercancía corresponde a 45 botellas de whisky Young Bar de 750 ml y 72 botellas de whisky Young Bar de 375 ml, con un avalúo aproximado de cinco millones de pesos ($5.000.000).

La incautación se efectuó cuando los uniformados detuvieron una camioneta que viajaba para la heróica. Durante la inspección, el conductor no presentó facturas ni documentos que acreditaran la legalidad del licor, por lo que se procedió a la incautación inmediata. Según las primeras indagaciones, el whisky presuntamente iba a ser comercializado en Cartagena durante la jornada de Velitas.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, resaltó la importancia de estos controles: “En celebraciones como el Día de las Velitas aumenta la demanda de licor, y con ello los intentos de poner en circulación productos ilegales. Nuestros controles buscan proteger la salud de los ciudadanos y la economía del departamento.”

La mercancía fue dejada a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso legal correspondiente.