G.E.N.I.A., el programa que impulsa el emprendimiento juvenil en Palmira

G.E.N.I.A., que significa Generación de Emprendedores Nuevos e Innovadores en Acción, es una estrategia educativa enfocada en el emprendimiento y las finanzas básicas, dirigida a estudiantes de décimo y undécimo de los colegios oficiales de Palmira.

Para su implementación, la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, bajo la orientación de Wilmar Aristizábal, y la fundación Treebu Latam firmaron un convenio que permite llevar este programa a distintas instituciones educativas, con el fin de fortalecer las capacidades y el liderazgo de los jóvenes participantes.

En su etapa inicial, G.E.N.I.A. llega a 240 estudiantes de tres colegios oficiales, quienes reciben formación en educación financiera, innovación, liderazgo, habilidades socioemocionales y diseño de proyectos productivos.