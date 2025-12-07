Enrique Cabrales se fortalece rumbo al Senado

El senadorEnrique Cabrales, actual presidente de la Comisión Cuarta del Senado, anunció que es candidato oficial al Senado de la República al integrar la lista cerrada de su colectividad, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad del país y la recuperación de la economía colombiana.

Cabrales afirmó que este nuevo paso se respalda en el trabajo firme que ha adelantado en el Congreso de la República, donde señaló que “a Colombia todavía le queda mucho por defender y mucho por recuperar, bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez”.

El senador hizo un llamado a respaldar las listas a la Cámara en Bolívar, Bogotá y San Andrés, regiones decisivas para fortalecer un proyecto legislativo serio, sólido y comprometido con el futuro del país.

En Bolívar, se presenta una lista comprometida con la seguridad, el emprendimiento y el desarrollo regional. Los candidatos son:

101. Marta Arrázola, 102. Fabio Orlando Mendoza Barreto, 103. Shirley Sanjuán (MIRA), 104. Karelis CarolinaCaraballo Salinas, 105. Sonia Maríadel Rosario Villa Lascarro y 106. José Ricardo Ardila Pinedo.

En Bogotá, el candidato a la Cámara de Representantes es Jesús Lorduy (“Chucho” Lorduy), quien representa a los jóvenes que avanzan en la construcción de una gran ciudad.

En San Andrés, se promueve una lista orientada a la reconstrucción económica del archipiélago, la protección del turismo y el apoyo a las comunidades raizales.

Por último, y lo más importante, Cabrales hace un llamado a todos los militantes y simpatizantes del Centro Democrático y del uribismo para que concurran a las urnas y voten masivamente por la lista al Senado, con el fin de lograr el regreso al Congreso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ocupa con honor el número 25 de la lista cerrada al Senado.