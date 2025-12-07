Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

En medio de una discusión riña un hombre asesinó a su compañera sentimental en Cartagena

El presunto responsable se entregó a las autoridades

Colprensa

Colprensa

Un homicidio con arma corto punzante se presentó en una riña en un acto de intolerancia en el barrio Fredonia calle 14.

Se presentó el homicidio de Yulianies María Caicedo Mercado, de 22 años de edad, de nacionalidad Venezolana.

El victimario quien se entregó voluntariamente, manifestó que le causó varias lesiones a su compañera sentimental con quien sostuvo una riña, posteriormente fue auxiliada y trasladada a un centro médico donde a pesar del esfuerzo de los galenos fallece.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

