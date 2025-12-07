En la víspera de la Noche de las Velitas, #CelebraSinPólvora en Cartagena

Prevenir el uso indebido de pólvora durante las festividades de fin de año. Foto Relacionada.

Los cartageneros y visitantes de la ciudad se alistan para encender sus velitas y dar inicio a las festividades de fin de año e inicio del 2026. Sin embargo, esta temporada también viene acompañada de riesgos de quemaduras y accidentes diversos relacionados con la manipulación y quema de pólvora.

Para prevenir estas situaciones, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), refuerza en las recomendaciones dirigidas a proteger la vida y la integridad de todos y, especialmente, de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, para una celebración segura y sin riesgos:

El director del Dadis, Rafael Navarro España, recalcó que, en la Noche de Velitas, es importante evitar riesgos y situaciones que comprometan la salud y la vida de las personas, es necesario estar alejados de artefactos pirotécnicos. Al tiempo manifestó que Cartagena cuenta con una red hospitalaria está activa, con protocolos y capacidad hospitalaria en acción para dar respuesta a cualquier e envento en salud que se registre.

• Mantenga las velas y similares lejos de cortinas, muebles de madera, papel, plásticos u otros materiales inflamables. No dejarlas encendidas sin supervisión y/o si va a salir de casa, y evitar el uso de faroles elaborados con papel celofán / barrilete, debido a su alta combustibilidad.

• No permitir que niñas, niños o adolescentes manipulen pólvora, fósforos, encendedores, velas o similares. Además, se recuerda que ningún adulto debe utilizar artefactos pirotécnicos durante esta temporada de fin de año.

• No almacenar pólvora en la vivienda, ni guardar sustancias inflamables. En caso de tenerlas, deben permanecer en sitios seguros, señalizados y fuera del alcance de menores de edad.

• Conversar con niñas, niños y adolescentes sobre el alto riesgo del uso de pólvora y sobre la importancia de alejarse de cualquier persona que esté manipulando artefactos hechos con esta.

Asimismo, el Dadis también emite una serie de instrucciones ante un potencial accidente producido por manipulación de pólvora:

• Comunicarse de inmediato con la línea telefónica 125 del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias Distrital (CRUED) y/o dirigirse al servicio de salud más cercano.

• Retirar cuidadosamente restos de pólvora y aplicar agua fría sobre la quemadura por 10 a 15 minutos.

• Si la ropa está adherida a la piel, no desprenderla a la fuerza; mantener el área cubierta con un paño limpio y húmedo mientras se lograla atención médica adecuada.

• No aplicar hielo, cremas, aceites, ni otras sustancias. Puede agravar las lesiones.

• Seguir todas las indicaciones del personal de salud y evitar la automedicación.

Si se trata de una intoxicación por ingestión de pólvora-fosforo blanco:

• Retirar el producto del alcance de la persona y limpiar restos del elemento ingerido en la boca o las manos.

• No inducir el vómito ni ofrecer alimentos o medicamentos posteriores a la ingesta.

• Acudir de inmediato al servicio de urgencias y llevar, si es posible, el envase original del producto sospechoso.

La Alcaldía Mayor de Cartagena ratifica su llamado al compromiso de celebrar con responsabilidad en esta temporada de fin de año. Para ello, desde el 1º de diciembre se activaron los protocolos de vigilancia intensificada en la ciudad con las siguientes medidas:

- Puesta en marcha de la campaña educativa - preventiva: #CelebraSinPolvora, con la que se hará énfasis en las medidas de autocuidado y prevención de riesgos, así como las posibles sanciones por incumplimiento de la normativa vigente.

- Intensificación de operativos de control conjuntos con la Policía Metropolitana de Cartagena.

- Posibilidad de aplicación de sanciones económicas que pueden llegar hasta los cinco salarios mínimos vigentes para los tutores legales de menores de edad quemados con pólvora, además de las acciones legales correspondientes.

- Extremar las precauciones y control en los sitios de venta y consumo de licor, así como de tratamiento de alimentos.