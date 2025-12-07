Edisson González, el artista colombiano que ha llevado su obra a grandes galerías en Estados Unidos

Edisson González es un artista antioqueño que desde joven sintió el llamado del arte. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia, y hoy sus obras se exhiben en importantes galerías dentro y fuera del país, especialmente en Estados Unidos.

Del 14 al 28 de diciembre presentará su exposición “De Cenizas”, una serie de obras que rinden homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Tras llevar esta propuesta a grandes escenarios internacionales, la obra adquirió un nuevo significado, ampliando su mirada hacia las víctimas de la violencia en el mundo.

El trabajo de Edisson se caracteriza por una exploración profunda de la memoria, las ausencias y la resiliencia. Su intención, afirma, es que cada obra dialogue con el espectador y funcione como un espacio de reflexión sobre el dolor, pero también sobre la capacidad de reconstrucción.