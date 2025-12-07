Defensa Civil Seccional Bolívar rinde homenaje a sus voluntarios

En la celebración del día internacional del Voluntariado, la Defensa Civil Seccional Bolívar, le rindió un homenaje a quienes tiene una vocación excepcional e inquebrantable, dando lo mejor de si para apoyar en los momentos más difíciles en sus comunidades : Héroes de naranja,” Los voluntarios de la Defensa Civil del departamento de Bolívar.”

Delegados de la gobernación de Bolívar, de la Alcaldía de Cartagena, de la Cruz Roja Seccional Bolívar y decena de hombres y mujeres que han servido entre 5 y 50 años de vida al servicio de la comunidad en la atención de emergencias y de la prevención, acompañaron este magno evento.

Durante el encuentro se entregaron distinciones a integrantes provenientes de varios municipios del departamento, resaltando su espíritu de servicio, disciplina y compromiso en las diferentes emergencias presentadas en el departamento. Así mismo se graduaron 32 nuevos voluntarios.

La ceremonia incluyo un sentido minuto de silencio en memoria de los voluntarios fallecidos y un reconocimiento especial a la voluntaria Blanca Isabel Beltrán de la junta de Arjona por sus 53 años interrumpidos de servicio y al voluntario Jefferson Guzman Angulo perteneciente al municipio de María la Baja quien es campeón nacional de ciclismo en los juegos olímpicos especiales Fides 2025.

Uno de los puntos más emotivos de la ceremonia fue la entrega de la Medalla de la Defensa Civil Colombiana al voluntario Luis Guillermo Muños Ascanio, quien fue uno de los quince voluntarios de la seccional Bolívar que participo en la tragedia de Armero hace cuarenta años.

El director de la Defensa Civil del departamento de Bolívar Mauricio Rodriguez Ardila dio una sentidas palabras, resaltando la importancia de ser voluntario y esa gran vocación de “Vivir para Servir”