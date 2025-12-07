Consejo de seguridad anuncia recompensa de $150 millones tras ataques del ELN en Cúcuta

Cúcuta.

Concluyó el consejo de seguridad en Cúcuta con la definición de una recompensa de 150 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar a los responsables de los ataques que el ELN ya reconoció como propios.

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, aseguró que lo ocurrido es “una retaliación criminal del grupo terrorista ELN por las recientes capturas realizadas en su contra”, señalando directamente a la estructura de alias ‘El Coqui’, cabecilla financiero por quien también existe una recompensa de 40 millones de pesos.

Rincón explicó que en los últimos días fueron capturados cinco de los colaboradores más cercanos de ese jefe financiero, entre ellos alias ‘Payares’, señalado por la Policía como coordinador del cobro de extorsiones en San Gerardo, El Cerrito, Santa Cecilia, San Faustino y la vía hacia Puerto Santander y Villa del Rosario.

Según el general, esta estructura mantenía presionados a comerciantes, transportadores y empresas distribuidoras mediante amenazas, extorsiones y la quema de vehículos.

El consejo de seguridad dejó como resultado tres decisiones inmediatas: además de la recompensa de 150 millones de pesos, se ordenó el envío de 308 uniformados adicionales para reforzar la seguridad en Cúcuta y Norte de Santander, junto al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y policía judicial, incluida la habilitación de la línea 107 para recibir información contra el terrorismo y el crimen organizado.

“Estas cobardes retaliaciones no van a detenernos; no descansaremos hasta dar con los responsables”, afirmó el general Rincón, expresando su solidaridad con las familias de los uniformados afectados.