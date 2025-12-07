Colombia, campeón virtual: Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos 2025

Colombia espera cerrar este domingo 7 de diciembre como la mejor delegación de los Juegos Bolivarianos. Este título no se lo quitarán al país, pues solo resta una jornada de competencias y Venezuela está 36 medallas de oro por debajo.

La penúltima jornada de competencias dejó para Colombia 6 nuevas medallas de oro que le permitieron afianzarse en el primer puesto del medallero, siendo atletismo, karate y rugby femenino los que aportaron las preseas doradas.

Una de las medallas más laureadas de la jornada fue la de César Herrera en la maratón de la marcha, pues cruzó con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 49 segundos en el primer lugar. Le sacó más de un minuto al peruano Luis Campos (plata) y casi dos al guatemalteco, Erick Barrondo (bronce).

En el atletismo, Colombia terminó como el equipo campeón, pues lograron 17 oros, 9 platas y 5 bronces.

El patinaje, deporte en el que Colombia es potencia mundial, también permitió alegrías en la penúltima jornada. Kollin Andrea Castro en los 1.000 metros sprint (1:29.893), dio cátedra a puro talento y velocidad. Jhon Edwar Tascón (1:23.892) y Juan Jacobo Mantilla (1:23.956) en esa misma prueba en masculino, hicieron 1-2 que estremeció el complejo Costa Verde.

Los Juegos Bolivarianos tendrán su último día de competencias este domingo, con deportes como patinaje de velocidad, voleibol sala, cricket, karate, gimnasia aeróbica y voleibol playa.

Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos