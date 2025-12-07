Deportes

Colombia, campeón virtual: Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos 2025

La delegación nacional cerró la penúltima jornada con 330 medallas totales.

COC

COC

Colombia espera cerrar este domingo 7 de diciembre como la mejor delegación de los Juegos Bolivarianos. Este título no se lo quitarán al país, pues solo resta una jornada de competencias y Venezuela está 36 medallas de oro por debajo.

La penúltima jornada de competencias dejó para Colombia 6 nuevas medallas de oro que le permitieron afianzarse en el primer puesto del medallero, siendo atletismo, karate y rugby femenino los que aportaron las preseas doradas.

Una de las medallas más laureadas de la jornada fue la de César Herrera en la maratón de la marcha, pues cruzó con un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 49 segundos en el primer lugar. Le sacó más de un minuto al peruano Luis Campos (plata) y casi dos al guatemalteco, Erick Barrondo (bronce).

En el atletismo, Colombia terminó como el equipo campeón, pues lograron 17 oros, 9 platas y 5 bronces.

El patinaje, deporte en el que Colombia es potencia mundial, también permitió alegrías en la penúltima jornada. Kollin Andrea Castro en los 1.000 metros sprint (1:29.893), dio cátedra a puro talento y velocidad. Jhon Edwar Tascón (1:23.892) y Juan Jacobo Mantilla (1:23.956) en esa misma prueba en masculino, hicieron 1-2 que estremeció el complejo Costa Verde.

Los Juegos Bolivarianos tendrán su último día de competencias este domingo, con deportes como patinaje de velocidad, voleibol sala, cricket, karate, gimnasia aeróbica y voleibol playa.

Así va la tabla de medallería de los Juegos Bolivarianos

Pos.PaísOroPlataBronceTotal
1.Colombia13711776330
2.Venezuela10189113303
3.Perú7879103260
4.Chile515660167
5.Ecuador394744130
6.Guatemala30263389
7.República Dominicana12174372
8.Paraguay7151133
9.Panamá782136
10.El Salvador561526
11.Uruguay47819

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad