Centenares de documentos dañados por una fuga de agua en el museo del Louvre

Museo de Louvre, el 3 de noviembre de 2025. FOTO: Samuel Boivin/Getty Images / NurPhoto

Una fuga de agua en el museo del Louvre ubicado en Francia dañó varios centenares de documentos de la biblioteca de Antigüedades egipcias, indicó el domingo a la AFP el museo parisino, que enfrenta críticas tras un el robo de joyas en octubre.

“Entre 300 y 400 documentos fueron afectados, se tratan de revistas de egiptología y documentación científica. Ninguna obra del patrimonio fue dañada, no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones”, dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.

Las obras dañadas serán secadas, “las enviaremos luego para ser restauradas y colocadas de nuevo en los estantes”, puntualizó Steinbock.

Motivo de esta fuga

Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca.

Fue provocada al abrirse por error de una válvula de ese sistema que causó una fuga de una canalización en el techo de una de las salas.

Debido a que es “totalmente obsoleta”, esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock, en el marco de importantes trabajos que se llevarán a cabo durante varios meses.

Una investigación interna determinará las causas precisas que causaron la fuga.

Atraco en el Museo Louvre de París: se llevaron joyas de la corona francesa

El Museo del Louvre cerró temporalmente sus puertas luego de que tres ladrones se llevaran joyas de un valor patrimonial e histórico no estimable el 19 de octubre 2025, según el ministro del interior, Laurent Nunez. Asimismo, explicó que este fue llevado a cabo con la ayuda de una plataforma elevadora colocada sobre un camión.

“Los autores entraron en el museo utilizando una plataforma elevadora sobre un camión, forzaron una ventana y solo pasaron siete minutos en el lugar”, detalló Nunez.

¿Qué joyas se robaron en el Museo Louvre de París?

Las piezas hurtadas fueron joyas pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte y de la emperatriz Josefina. Sin embargo; la corona de la emperatriz fue encontrada rota fuera del museo.

“Esta mañana se produjo un robo en la apertura del Museo del Louvre. No se reportaron heridos y estoy en el lugar junto con el personal del museo y la policía”, detalló la ministra de cultura de Francia, Rachida Dati.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:30, al iniciar la exposición del día y el objetivo fue la galería de Apolo, donde se exhiben gemas y joyas de la corona de Francia.

Por su parte, la dirección del Museo del Louvre informó que el sitio permanecerá cerrado durante el resto del domingo por razones inusuales. De la misma forma, dejaron una nota para los visitantes en la que aclaran que todas las reservas para el día serán reembolsadas. A su vez, el ministro del interior precisó que se trata, entre otras cosas, para preservar las huellas y pistas.

Autoridades francesas se pronuncian ante robo

Entre tanto, la Fiscalía de París también confirmó la apertura de una investigación por robo organizado y asociación delictiva para delinquir. La Brigada de Represión del Bandolerismo está a cargo del caso, junto con la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales

“Todos los medios ya están siendo puestos en marcha para recuperar el botín”, afirmaron.

El alcalde del centro de París, Ariel Weil, se declaró sorprendido por el atraco y declaró que es impactante. “En un futuro planteará problemas de seguridad.

”Está claro que estamos ante Arsène Lupin, esto fue un guión cinematográfico. Cuesta imaginar que sea tan fácil robar en el Louvre. El cierre inesperado del recinto está causando un grave problema de orden público”, lamentó Weil.

Cabe destacar que este suceso se conoció pocas horas después de que el miércoles se anunciara la desaparición del cuadro ‘Naturaleza muerta con guitarra’, del pintor malagueño Pablo Picasso, una de las figuras más codiciadas por los ladrones de arte.

De la misma manera, ese hecho ocurrió después de que empleados del Louvre hicieran huelga el 16 de junio de este año, principalmente para denunciar la falta de personal a la hora de garantizar la seguridad del prestigioso museo.