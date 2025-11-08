El museo del Louvre en Francia refuerza sus medidas de seguridad y promete una “modernización”

Robo en el museo de Louvre en París. (Photo by Remon Haazen/Getty Images) / Remon Haazen

La dirección del museo del Louvre de París presentó el viernes varias medidas para reforzar su seguridad y modernizarse tras el espectacular robo de joyas que sufrió hace tres semanas, aunque sin ningún refuerzo en su plantilla de vigilancia para disgusto de los sindicatos.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, aseguró el viernes a la radio France Info que es “consciente” de los problemas de seguridad de la pinacoteca más visitada del mundo e insistió en su necesaria “modernización”.

Des Cars reconoció que el establecimiento, que recibió nueve millones de personas en 2024, “necesita más que nunca una transformación, una modernización, para convertirse plenamente en un museo del siglo XXI”.

En un comunicado, la dirección del Louvre anunció que se creará de manera “inmediata” un puesto de “coordinador de seguridad” encargado de servir de enlace entre todos sus departamentos.

Durante una reunión extraordinaria del consejo de administración, los responsables del museo anunciaron además el despliegue “en las próximas semanas” de equipos de control remoto en las inmediaciones y la instalación “en los próximos meses” de cámaras de vigilancia adicionales.

Desde hace varios meses, las organizaciones sindicales denuncian problemas de falta de personal que complican las tareas de vigilancia del museo, que se extiende sobre 73.000 m² y alberga unas 35.000 obras, entre ellas la Mona Lisa y las estatuas que representan a la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

Entretanto, la investigación para encontrar las joyas robadas continúa. Cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados.