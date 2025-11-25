Cuatro nuevos detenidos por el robo de ocho joyas del Museo del Louvre en Francia

La Fiscalía de París confirmó la detención de cuatro nuevas personas, dos hombres y dos mujeres de entre 31 y 40 años, todos ellos provenientes de la región parisina, dentro de la investigación por el robo cometido en el Museo del Louvre el pasado 19 de octubre, en el que se sustrajeron ocho valiosas joyas de la Corona francesa que aún no han podido ser recuperadas.

Minutos antes de que la Fiscalía informase de estas detenciones, la prensa francesa filtró que un hombre señalado de ser el cuarto autor material del comando que perpetró el robo en la Galería de Apolo fue arrestado. Sus tres presuntos compañeros fueron detenidos previamente.

“Estas personas deben ser interrogadas por los investigadores”, dijo la fiscal Laure Beccuau, quien precisó que no se dará más información sobre los cargos imputados hasta el final de su detención preventiva.

Ya hay otras cuatro personas imputadas por este caso, del que se encargan la Brigada de Represión de bandas organizadas de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC). Las joyas sustraídas tienen un valor económico de 88 millones de dólares, pero patrimonialmente incalculable.

Los arrestos por el robo al Museo del Louvre

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Durante su huida, dejaron caer una corona incrustada de diamantes y esmeraldas que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

Los primeros arrestos se produjeron el 25 de octubre, después de que uno de los presuntos autores materiales del robo fuera interceptado en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle cuando trataba de abandonar Francia en dirección a Argelia.

A raíz de esa pesquisa se realizó una segunda detención esa misma noche, en la zona de Seine-Saint-Denis, también de un presunto integrante del comando de ladrones.

Según la prensa, el ADN que los investigadores encontraron en la escena del robo fue crucial para la identificación de los dos hombres, que ya estaban en el radar de la policía por actividades delictivas previas.

A ambos, de 35 y 39 años, se les acusa de robo en banda organizada y asociación de malhechores para la preparación de crímenes y delitos, castigados con diez años de prisión.

Por otro lado, el 29 de octubre se produjeron cinco nuevas detenciones provisionales, de las cuales dos terminaron en imputaciones: un tercer hombre, de 37 años, también presunto autor material acusado de los mismos cargos, y de una mujer de 38 años a la que se le imputa un delito de complicidad en el robo y asociación de malhechores.

Sin noticias de las joyas robadas

Uno de los principales temores es que las joyas robadas, aún sin recuperar, hayan sido separadas por piezas.

Además de esa pérdida, el robo desató una fuerte crisis de imagen para el museo más visitado del mundo (con casi 9 millones de visitantes anuales) por las deficiencias de su dispositivo de seguridad.

El Gobierno francés admitió después, a raíz de los informes técnicos realizados tras el robo, una “subestimación crónica” de los riesgos de incursión por parte esta importante institución nacional.

Al respecto, el Tribunal de Cuentas apuntó que el Museo prioriza la adquisición de obras y los proyectos de gran visibilidad por encima de otras prioridades. La presidenta del Louvre rechazó dicha afirmación y agregó que la ampliación de las colecciones nacional es una misión primordial.

No obstante, debido a problemas estructurales, el pasado 17 de noviembre se anunció el cierre de una galería con antigüedades griegas y de varias oficinas del museo, debido a la fragilidad de las vigas del edificio.

En cuanto a la mejora de la seguridad, el Louvre anunció este mes un paquete de medidas urgentes que incluyen la instalación de un centenar de cámaras perimetrales y la instalación de un puesto avanzado y móvil de la policía en el interior del museo.

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios de año un proyecto “colosal” para modernizar el Museo del Louvre, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.