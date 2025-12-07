Cartagena implementa medidas estrictas en contra del uso de la pólvora

La Alcaldía Mayor de Cartagena expidió el Decreto 2242 con el que establece medidas estrictas para el control de la manipulación, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales durante la temporada de fin de año.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se hace un llamado respetuoso a padres de familia y acudientes, como responsables del cuidado de los menores, teniendo en cuenta que en la tradicional celebración de la Noche de Velitas y demás fechas relacionadas con la Navidad y fin de año, los artículos más peligrosos continúan siendo los voladores y totes, con niños y niñas como las principales víctimas de las lesiones.

Prohibición total de pólvora

Hasta el 15 de enero de 2026, queda prohibida en Cartagena la manipulación, porte, uso, fabricación, quema, almacenamiento, comercialización y transporte de pólvora y artículos pirotécnicos de categorías 2 y 3.

Los espectáculos pirotécnicos profesionales solo podrán realizarse con autorización de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Protección de menores y sanciones

Los menores encontrados manipulando pólvora serán puestos a disposición de Comisarías o Defensorías de Familia, y sus representantes legales recibirán sanciones pecuniarias, además de las investigaciones que determine la Fiscalía.

Los establecimientos que almacenen o comercialicen estos productos enfrentarán suspensión temporal y, en caso de reincidencia, cierre definitivo.

Operativos y plan de contingencia

La Policía Metropolitana, Alcaldías Locales, EPA, Cuerpo de Bomberos y Dadis realizarán operativos focalizados en las zonas con mayor incidencia.

La red hospitalaria mantendrá activo el plan de contingencia para atender posibles lesionados.

Cartagena Brilla Sin Pólvora

La Administración Distrital adelanta una campaña de sensibilización llamada “Cartagena Brilla Sin Pólvora”, orientada a promover celebraciones responsables y seguras, protegiendo la vida, la salud y el bienestar de la ciudadanía y los animales.

Recomendaciones del Dadis para prevenir lesiones y emergencias

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) recuerda a la ciudadanía los riesgos de la pólvora e invita a sumarse al mensaje #CelebraSinPólvora, resaltando que una chispa puede generar amputaciones, quemaduras graves, daños auditivos, pérdida parcial de la vista y traumas psicológicos.

Recomendaciones clave:

• No guardar pólvora en casa ni tener artículos explosivos o fósforo blanco.

• En caso de quemadura: retirar restos de pólvora y aplicar agua fría durante 10 a 15 minutos. Buscar atención médica cuanto antes.

• En caso de intoxicación por ingestión de fósforo blanco: retirar restos del producto de la boca y manos. No inducir el vómito ni dar alimentos o medicamentos.

• Comprar e ingerir licor únicamente en sitios reconocidos.

• No conducir bajo efectos del alcohol. Esta conducta puede causar consecuencias fatales.

• Consumir alimentos en buen estado, conservados correctamente y adquiridos en establecimientos confiables.

Para emergencias o consultas adicionales, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 125 del CRUED o al 123 de la Policía Nacional, o acudir al centro de salud más cercano.

La rigurosidad de las medidas implementadas desde el Distrito, en aras de salvaguardar la vida de cartageneros y visitantes, responde al aumento de personas lesionadas por el uso de pólvora, en 2024.

Según el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Cartagena registró un incremento del 80% en las lesiones por artefactos pirotécnicos durante todo el 2024, frente al 2023, con 54 casos notificados.

Es prioridad salvaguardar la vida y la integridad de la ciudadanía, especialmente, de los niños, niñas y adolescentes.