Cartagena celebra diciembre con un gran concierto del SIFAC en el Teatro Adolfo Mejía

Más de 300 niños, niñas y jóvenes de 20 instituciones educativas públicas de Cartagena y Bolívar se tomarán el escenario del Teatro Adolfo Mejía este martes 9 de diciembre a las 4:00 p.m., en el concierto ‘Cartagena Vive Diciembre Alegre con SIFAC’, un evento que culmina un año de trabajo articulado entre el Sistema de Formación Artística y Cultural (SIFAC), La Alcaldía de Cartagane a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de (IPCC) y Colectivo Traso.

El show, que se integra a la programación del tradicional ‘Cartagena Nuestra, Diciembre Alegre’, reunirá a estudiantes formados en música, danza, teatro, artes plásticas, cine y lectura creativa. Antes del concierto, desde las 4:00 p. m., el público podrá disfrutar de muestras de artes plásticas, cine y lectura creativa en el emblemático teatro.

“Este evento es la materialización de un esfuerzo colectivo que va más allá de la formación artística. A través del SIFAC, estamos construyendo escenarios de transformación social donde nuestros niños y jóvenes desarrollan capacidades, fortalecen su autoestima y ejercen liderazgo en sus comunidades”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay destacó el impacto del programa: “Cuando el arte y la educación se encuentran, nacen oportunidades reales de cambio. La presentación en el TAM evidencia cómo la cultura puede ser un motor de inclusión, reducción de la deserción escolar y fortalecimiento del tejido social en nuestros barrios”.

El SIFAC, impulsado como plan piloto y consolidado durante el 2025 por el IPCC y aliados del sector privado, ha logrado que los participantes se destaquen en las artes, ocupen roles de liderazgo en sus instituciones educativas, mejoren su rendimiento académico y proyecten fortalecimiento en sus entornos familiares.

“Hemos pasado de ver estas actividades como un simple uso del tiempo libre a entenderlas como herramientas poderosas para la formación integral. Los resultados nos motivan a seguir ampliando estas oportunidades para que más niños y niñas puedan hacer del arte un camino de vida”, añadió Espinosa.

El concierto es gratuito y abierto al público hasta completar aforo. Representa un cierre simbólico del año para los programas de formación artística del distrito y refuerza el compromiso del IPCC con la consolidación de políticas culturales que prioricen a la niñez y la juventud cartagenera.