Alianza de la Fundación Santo Domingo y Christel House para transformar la educación en Colombia

Fundación Santo Domingo y Christel House International anunciaron una alianza estratégica para traer a Colombia el modelo educativo de clase mundial de Christel House. Las organizaciones hicieron público su acuerdo durante la ceremonia de graduación 2025 del Colegio Barbacoas, un colegio con 28 años de historia en Barú establecido por la Fundación Santo Domingo.

Fundación Santo Domingo y Christel House, una red global de escuelas de alta calidad y sin costo para los estudiantes (Pre-Jardín-11), buscan colaborar con otros grupos filantrópicos para establecer una red nacional de escuelas fundamentadas en el desarrollo integral del estudiante, con el objetivo de transformar vidas por generaciones.

El Colegio Barbacoas será la primera institución en asumir el modelo Christel House y participar de esta red, a partir de 2027. Actualmente, el colegio ofrece servicios educativos y de apoyo integral a los estudiantes, y estos continuarán siendo totalmente gratuitos, tal como ocurre en todas las escuelas Christel House existentes.

“Para la Fundación Santo Domingo, esta alianza representa la evolución de años de trabajo en la isla de Barú,” afirmó José Francisco Aguirre, director ejecutivo de Fundación Santo Domingo. “Combinado con el modelo Christel House —reconocido internacionalmente por su enfoque holístico que integra excelencia académica con desarrollo en valores— estableceremos una base sólida para ampliar las oportunidades educativas y sociales de la comunidad.”

Las organizaciones trabajarán conjuntamente durante 2026 en la transición del Colegio Barbacoas al modelo Christel House, y Christel House asumirá la operación del colegio en 2027. Este año de trabajo comunitario y de transición permitirá preparar a la institución para el éxito una vez que se implemente el modelo, que incluye rigor académico, alimentación, atención en salud y cinco años de acompañamiento universitario y de carrera.

La alianza trasciende la entrega de resultados académicos de alta calidad; actúa como un catalizador de progreso para estudiantes, familias y comunidades. En toda la red global de Christel House, más del 97% de los egresados continúan con estudios superiores o ingresan exitosamente al mundo laboral, demostrando el impacto del modelo en la movilidad económica y social.

“En Christel House creemos profundamente en el potencial de cada estudiante,” señaló David Harris, CEO de Christel House International. “A través de esta alianza estamos brindando a los jóvenes de Barú las herramientas necesarias para romper el ciclo de pobreza por sí mismos —y para las generaciones que vienen.”

Sobre el Colegio Barbacoas

Durante casi tres décadas, el Colegio Barbacoas se ha convertido en una institución emblemática de Barú, con 788 bachilleres graduados en 23 promociones. Nacido del liderazgo comunitario y apoyado por Fundación Santo Domingo, abrió sus puertas en 1997 y desde entonces ha evolucionado con nuevas instalaciones, modelos pedagógicos innovadores y alianzas estratégicas. Su historia refleja un compromiso sostenido con la calidad educativa, la inclusión y el desarrollo integral de la isla, lo que lo ha convertido en un referente querido y respetado por toda la comunidad.

Sobre los Aliados

Christel House International

Christel House International es una organización global sin fines de lucro dedicada a romper el ciclo de la pobreza. Fundada en 1998 por la empresaria Christel DeHaan, Christel House acompaña a los estudiantes durante más de 18 años —combinando educación rigurosa con nutrición, atención médica, habilidades para la vida y orientación universitaria y laboral. Más de 21,000 jóvenes han sido apoyados en cinco países de tres continentes, con más de 8,500 estudiantes atendidos cada año. Los graduados de Christel House tienen tres veces más probabilidades que sus pares de acceder a empleo formal, y el 97% de los egresados recientes están estudiando, trabajando o ambos.

Fundación Santo Domingo

Organización sin ánimo de lucro que, desde hace 65 años, impulsa proyectos de alto impacto para la transformación social en sectores como educación, salud, medio ambiente, vivienda e inclusión económica. En alianza con actores públicos y privados, lidera iniciativas educativas a lo largo de toda la trayectoria escolar, buscando mejorar la calidad de vida de miles de familias en la región Caribe y toda Colombia.