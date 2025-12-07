3.300 uniformados garantizar la seguridad en esta temporada decembrina y año nuevo en Cartagena

“Queremos que vivan unas celebraciones tranquilas, con responsabilidad y cercanía entre policía y ciudadanía, para que la armonía reine en cada hogar. La Policía Nacional les desea, de corazón, felices pascuas y que el 2026 sea el año de la reconciliación nacional”, manifestó el señor coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

En el marco de las dimensiones institucionales ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, del señor Brigadier General William Oswaldo Rincón Zambrano, la Policía Nacional en Cartagena puso en marcha el plan integral “Una Navidad con Propósito”, con un amplio dispositivo de seguridad de más de 3.300 uniformados, reafirmamos nuestro compromiso institucional de proteger la vida, fortalecer la convivencia y acompañar a la ciudadanía en cada rincón de la ciudad.

Nuestros uniformados estarán desplegados en las tres localidades de Cartagena, con énfasis en puntos estratégicos como:

• Centro Histórico y Corralito de Piedra

• Bocagrande, Castillogrande y El Laguito

• Zona hotelera y turística de La Boquilla

• Mercados de Bazurto y Santa Rita

• Terminal de Transporte y Aeropuerto Internacional

• Playas de Marbella, Crespo y La Boquilla

• Barrios de mayor afluencia comercial como Los Ejecutivos, San Fernando, Blas de Lezo, El Bosque y San José de los Campanos

Este dispositivo busca reducir riesgos, proteger la vida y garantizar que las festividades decembrinas se desarrollen en paz, seguridad y convivencia.

Trabajaremos bajo ocho prioridades para una Navidad segura en Cartagena:

1. La vida es primero

Se fortalecerán controles en zonas de alta movilidad nocturna, como Getsemaní, Bocagrande y la Zona Norte, para prevenir hechos de intolerancia relacionados con el consumo excesivo de alcohol. Se implementarán puntos de prevención y respuesta inmediata, orientados a atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar la vida, la tranquilidad y la convivencia durante las celebraciones decembrinas.

2. Infancia protegida

Con el propósito de evitar cualquier forma de instrumentalización de menores de edad, en especial situaciones asociadas a la explotación sexual o vulneración de derechos, se activaron planes diferenciales liderados por el grupo de Infancia y Adolescencia, a través de la “Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS”, habrá acompañamiento permanente en centros comerciales, playas, parques y balnearios, previniendo cualquier riesgo para niños, niñas y adolescentes.

3. Seguridad vial todo el camino

La Seccional de Tránsito y Transporte implementará controles en los accesos a la ciudad: Vía al Mar, Variante Mamonal y Troncal de Occidente.

Los controles estarán enfocados en exceso de6 velocidad, embriaguez y condiciones técnico–mecánicas de los vehículos.

4. Entornos seguros

Se intensifican las acciones contra delitos como hurto a personas, hurto a celulares, y hurto en comercio, especialmente en sectores de Bazurto, Centro Histórico, India Catalina, Bocagrande y San Felipe.

5. Patrulla púrpura

Reafirmamos la protección integral de las mujeres. La Patrulla Púrpura estará activa en todas las localidades, con atención prioritaria en casos de violencia intrafamiliar, violencia de género y acoso. La línea 155 estará disponible las 24 horas.

6. Turismo seguro

Miles de visitantes llegan a Cartagena durante la temporada de fin de año. Por ello, habrá despliegue especial en:

- Centro Histórico

- Playas autorizadas

- Muelle de La Bodeguita

- Islas del Rosario

- Sector hotelero de Bocagrande y Zona Norte

Los uniformados orientarán a turistas, verificarán el cumplimiento de normas de seguridad y fortalecerán la prevención de la explotación sexual infantil en zonas turísticas.

7. Control al licor adulterado

Se realizarán controles en tiendas, bares y discotecas en barrios como Getsemaní, Bocagrande, Laguito, Pie de La Popa, San Fernando y El Bosque, para identificar y sacar de circulación licor adulterado. También habrá vigilancia a bodegas y distribuidores.

8. Cero pólvora, más vida

Se intensificarán operativos para evitar la comercialización de pólvora ilegal. Se busca prevenir quemaduras y tragedias, especialmente en menores de edad. En Plazas de mercado y sectores periféricos se reforzará la detección de bodegas clandestinas.