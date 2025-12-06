Warriors de Cartagena conquista el título nacional sub-15 de voleibol

El equipo Warriors Volleyball Club de Cartagena se consagró campeón del Torneo Nacional categoría menores de 15 años, disputado en el coliseo de Comfenalco de Cartagena. La escuadra bolivarense alzó el título tras superar en la final a su similar de Antioquia, demostrando carácter, técnica y un proceso formativo sostenido.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El campeonato reunió a 16 equipos provenientes de todo el país, lo que elevó el nivel competitivo y exigió a las jugadoras adaptación, rigor táctico y fortaleza mental. Desde la fase de grupos, Warriors mostró un juego ordenado y ofensivo que le permitió avanzar con autoridad en cada etapa.

El entrenador y presidente del club, José Daniel Polchlopek Mercado, destacó que la clave del éxito fue la disciplina y la aplicación acertada de los sistemas de juego entrenados durante la temporada. “Nos definió la disciplina y el trabajo en equipo. Teníamos estructuras claras de bloqueo, defensa, ataque y servicio. Fuimos puliendo los roles día a día hasta convertirnos en un equipo bien aceitado para llegar a la final de la mejor manera”, expresó.

La capitana y jugadora destacada, Gabriela Orozco Barrios, resaltó el compromiso emocional del grupo y la confianza que se construyó dentro de la cancha. “Cada punto lo jugamos con el corazón. Este equipo nunca se rinde, y ganar este campeonato demuestra que cuando trabajamos juntas, no hay límites”, afirmó la líder del sexteto campeón.

Un papel fundamental en este proceso lo tuvieron también los padres de familia, quienes acompañaron, apoyaron y respaldaron a las jugadoras durante el torneo. Su presencia en entrenamientos, viajes y competencias fortaleció la motivación del equipo. Para el club, este triunfo también pertenece a ellos, pues han sido pieza clave en la formación deportiva y personal de las niñas.

Más allá del título, Warriors celebró el impacto regional del torneo: Bolívar logró ubicar cuatro equipos dentro del top 8 nacional. Warriors se coronó campeón, K8 obtuvo la medalla de bronce, Titans finalizó quinto y Valiente ocupó la sexta casilla. Para Polchlopek, estos resultados confirman el crecimiento del voleibol en el departamento. “Meter cuatro equipos en el top 8 nacional es un honor. El voleibol de Cartagena hoy es una realidad grande y seguirá creciendo”, resaltó.

El plantel tuvo que adaptarse al ritmo alto, la fuerza y la velocidad de rivales de otras regiones. Para el entrenador, el partido que marcó la diferencia fue el de cuartos de final frente al Club Valiente de Cartagena, duelo que ganaron con contundencia y que les permitió cumplir su primer gran objetivo: entrar al top 4 nacional.

Mientras cierra la temporada 2025, el club se dispone a descansar y planificar el próximo año. Warriors volverá a trabajos en enero para definir objetivos, renovar equipos y seguir demostrando que, aunque joven, esta institución ya se consolida como uno de los proyectos deportivos más fuertes del país.