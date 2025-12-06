Verstappen partirá primero en el Gran Premio de Abu Dhabi: ¿Qué necesita para ser campeón de la F1?

La Fórmula 1 tendrá un cierre de temporada impensado semanas atrás. En el circuito de Yas Marina del Gran Premio de Abu Dhabi, tres pilotos definirán el campeonato mundial de la máxima categoría del automovilismo.

El británico Lando Norris, el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri se encuentran en la disputa por el título de la competencia. Norris es el gran favorito al campeonato; no obstante, Verstappen ha venido recortando peligrosamente.

El neerlandés metió presión una vez más, luego de ganar la pole position del GP de Abu Dhabi este sábado. El británico partirá desde la segunda plaza; mientras que su compañero de equipo en McLaren, Piastri, partirá tercero.

¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón?

Apenas hay 12 puntos de diferencia entre un piloto y el otro, Lando Norris lidera con 408 puntos y Max Verstappen le siguen con 396 unidades. Oscar Piastri, quien también tiene chances de título, es tercero con 392 puntos.

Para que Verstappen logre la hazaña y sume a su palmarés su quinto título en el campeonato mundial de la Fórmula 1, el quinto de manera consecutiva, debe ganar en el circuito de Yas Marina y esperar que Lando Norris no ocupe ningún cajón en el podio. De lo contrario, el británico de 26 años ganará su primer título.