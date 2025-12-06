Norte de Santander ya tiene dos quemados con pólvora

Cúcuta

Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud, Norte de Santander ya registra dos personas quemadas con pólvora, en lo corrido del mes de diciembre del 2025.

“Afortunadamente el departamento este año se ha comportado mucho mejor que el año pasado. El año pasado al cuarto día, que es la última notificación, llevábamos cinco quemados, hoy en día este año no van sino dos quemados y son dos quemados que ocurrieron precisamente el primero de diciembre con toda la pirotecnia, uno con una quemadura en mano y uno con un golpe o quemadura en un párpado que fue muy mínimo", dijo Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud.

Agregó que “afortunadamente el comportamiento ha sido adecuado teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Cúcuta subió a la A y hubo mucho uso de pólvora y obviamente alcohol y afortunadamente no tuvimos quemados”.

Aprovechó los micrófonos de Caracol Radio para enviar una invitación “a que el siete, día de velitas, hagamos un comportamiento ejemplar, tengamos en cuenta que los niños no deben quemar pólvora y no comprar esto, acuérdense que la pólvora está prohibida en nuestro departamento”.

Recordemos que en Norte de Santander, en el 2024, más de 80 personas resultaron lesionadas por el uso de pólvora, en época decembrina.