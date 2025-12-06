Más de 3.300 policías garantizarán la celebración del día de las velitas en Cartagena

Para reducir los índices de violencia y lesiones que se han presentado en celebraciones anteriores del Día de las Velitas, la Policía Nacional en Cartagena ha dispuesto un importante dispositivo de seguridad, donde más de 3.300 hombres y mujeres de las diferentes especialidades adscritos a la Policía metropolitana de Cartagena, estarán desplegados en diferentes puntos de la Ciudad heroica y su área metropolitana con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los cartageneros, turistas y visitantes durante la Noche de Las Velitas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De igual forma, los uniformados que integran las patrullas de vigilancia estarán en la disposición para atender oportunamente los requerimientos de la ciudadanía, también se contará con el denominado plan cazador el cual estará a cargo del Grupo de Operaciones Especiales “GOES”, quienes cuentan con una amplia experiencia en diferentes tipos de operativos lo que permitirá arrojar resultados contundentes contra el delito.

Así mismo, durante la tradicional noche de velitas, se estarán realizando controles para evitar la venta de pólvora y sanciones para el uso irresponsable. Por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para disfrutar de esta tradición en paz y sin accidentes:

- No permitir que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora.

- No permitir que los niños enciendan las velitas sin la supervisión de un adulto. Aunque parecen inofensivas, también pueden ocasionar graves heridas.

- Si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelo de inmediato al centro asistencial más cercano.

- Recordar que no hay pólvora inofensiva. Entre las más tóxicas y peligrosas están ‘tiritos’, mechas, matasuegras, volcanes y cohetes voladores.

“Instamos a la comunidad a vivir esta festividad de forma segura, evitando incidentes lamentables. Es fundamental controlar el consumo de alcohol y prevenir situaciones de intolerancia y altercados masivos, dado que frecuentemente estas circunstancias derivan en consecuencias devastadoras y pérdidas de vidas irreparables”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.