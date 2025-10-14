María Corina Machado no viajará a recibir el Nobel de Paz: no puedo dejar el lugar donde me escondo

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo que sólo podrá viajar en diciembre a Oslo, Noruega, a recoger el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el viernes, si Nicolás Maduro deja de estar en el poder.

Según aseguró la opositora en una entrevista con el diario noruego ‘Dagens Naeringsliv que para que ella pueda viajar a la capital del país nórdico “Venezuela debe ser libre”.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió Machado al periódico noruego .

“He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” por su futuro, añadió la dirigente política.

El viernes, María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Machado aseguró que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, que se “da cuenta”, añadió, de que el “mundo entero legitima” la lucha opositora mientras Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.