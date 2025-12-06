Laura Vargas, la deportista de Skeleton que ha logrado grandes triunfos para Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Laura Vargas sueña con ser la primera colombiana en entregarle una medalla al país en unos Juegos Olímpicos de Invierno, compitiendo en Skeleton.

Aunque nació en México, representa a Colombia, el país donde nació su familia y al que dice sentir un profundo amor.

El Skeleton es un deporte que se practica con un trineo básico sobre una pista de hielo de aproximadamente 16 curvas. Los atletas se deslizan a gran velocidad y gana quien registre el menor tiempo, así lo explicó Laura durante el programa.

Laura inició en esta disciplina gracias a un anuncio en el que buscaban atletas para este deporte poco conocido. Decidió intentarlo y, al hacerlo, descubrió una gran pasión que hoy la ha llevado a conquistar importantes preseas para el país.