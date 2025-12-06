Jóvenes de la Comuna 13 de Medellín se graduaron del nuevo programa de Análisis de Datos de ESIC

Primera cohorte del curso en Análisis de Datos de la ESIC. Foto: ESIC

Medellín

ESIC Business & Marketing School, en alianza con Código C13 y Finaipro Technologies, celebró la graduación de la primera cohorte del Programa Ejecutivo en Análisis de Datos, una formación creada para fortalecer las competencias tecnológicas y la empleabilidad de jóvenes de la comuna 13 de Medellín que hoy están capacitados para aplicar analítica avanzada y ciencia de datos en entornos empresariales reales.

La ceremonia se realizó en la sede principal de ESIC, en la vía al aeropuerto José María Córdova. Allí, el presidente de la institución, Juan Esteban Jaramillo, destacó el trabajo conjunto con Finaipro y el impacto del programa.

“Quiero agradecer a Luis Villar, presidente de Finaipro, por confiar en el talento antioqueño, en el talento de la Comuna 13. Él hizo posible que este programa se realizara con estos jóvenes y que hoy se estén graduando en un área tan relevante para los negocios como el análisis de datos”, afirmó Jaramillo.

Sobre el programa

El programa brindó formación en análisis estadístico, visualización de datos y manejo de herramientas como Python, R y plataformas de Business Intelligence, además de metodologías para la toma de decisiones basadas en información.

El curso estuvo dirigido a estudiantes, emprendedores y jóvenes interesados en fortalecer sus habilidades digitales y potenciar su perfil profesional en un mercado laboral cada vez más orientado a la transformación tecnológica.

ESIC, Código C13 y Finaipro anunciaron que continuarán desarrollando iniciativas que abran nuevas oportunidades de formación para las próximas generaciones.