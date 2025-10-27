Medellín

Decomisan más de $160 millones en cigarrillos de contrabando en el Valle de Aburrá

Los operativos se realizaron en el centro de Medellín y otros municipios del área metropolitana.

Foto: Alcaldía de Medellín.

Maria José Rueda Bohórquez

Un nuevo golpe al contrabando y a las economías ilegales se registró en el Valle de Aburrá, donde las autoridades decomisaron 44.729 cajetillas de cigarrillos valoradas en más de $160 millones de pesos. Los operativos fueron desarrollados de manera simultánea en Medellín y varios municipios del área metropolitana.

Operativos en el centro de Medellín

En la comuna 10 – La Candelaria, unidades del Bloque de Búsqueda Contra el Multicrimen, en articulación con la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la DIAN, realizaron un allanamiento y registro que permitió la incautación de 3.560 cajetillas avaluadas en más de $20 millones.

Aprehensiones en otros municipios del Valle de Aburrá

De forma paralela, el grupo operativo de Rentas Departamentales reportó la aprehensión de 41.169 cajetillas adicionales, cuyo valor supera los $142 millones de pesos, en diferentes puntos del área metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, el material incautado estaría relacionado con los Grupos Delincuenciales Organizados: Caicedo y Los Triana, así como con sus estructuras aliadas, que utilizan el contrabando de cigarrillos para financiar actividades criminales y lavar activos.

El Secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía expresó “No vamos a permitir que las organizaciones delictivas sigan lucrándose de actividades ilegales que lesionan la economía formal y que ponen en riesgo la tranquilidad de nuestra gente.”

