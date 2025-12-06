Gobernación de Bolívar entrega dotación para impulsar actividades agrícolas

Para una comunidad que vivió uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado en los Montes de María, la reactivación de sus prácticas productivas marca el camino hacia la recuperación un proyecto de vida colectivo.

Este paso fue posible gracias al compromiso de la Gobernación de Bolívar con el Sujeto de Reparación Colectiva de la Alta Montaña. A través de la Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación, se realizó la entrega de una dotación agropecuaria esencial para impulsar el retorno y la sostenibilidad económica de las familias del territorio.

El equipamiento incluyó 14 guadañas Stihl FS291, 14 fumigadoras Stihl SR 430, 750 kilos de fertilizantes, arneses, canilleras, aceites y accesorios necesarios para las labores agrícolas de las familias que hoy avanzan en su retorno y reconstrucción económica y social.

Con esta entrega, el Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva de la Alta Montaña y el Proceso Pacífico, recibieron a satisfacción una medida que fortalece su autosostenibilidad, incentiva a las nuevas generaciones y aporta a la reconstrucción del tejido social afectado por el desplazamiento forzado.

“Cada avance en la implementación de un Plan de Reparación Colectiva es un mensaje de dignidad para las víctimas. En la Alta Montaña estamos acompañando a las familias en su proceso de retorno y respaldando la recuperación de sus proyectos productivos. Este tipo de acciones demuestran que la reparación transforma vidas cuando se construye de la mano de las comunidades”, afirmó Iván Sanes, secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Gobernación de Bolívar.

Este logro se enmarca en la visión del gobernador Yamil Arana, quien ha insistido en que la gestión pública debe nacer del territorio y mantenerse conectada con las realidades de las comunidades. La apuesta plantea seguir aunando esfuerzos para materializar iniciativas que beneficien a las familias bolivarenses, especialmente aquellas que han sido víctimas del conflicto armado, fortaleciendo procesos de reparación, autonomía y desarrollo rural.

La asignación de estos equipos marca un cumplimiento parcial de las medidas pactadas, pero representa un avance significativo en el proceso integral de reparación de la Alta Montaña, uno de los territorios más afectados por el conflicto en la historia del país y hoy símbolo de resiliencia y reconstrucción comunitaria.