Gestora social del departamento presentó “Rendiniños 2025: Norte Nos Protege”

Norte de Santander

Cecilia Soles, gestora social de Norte de Santander, adelantó su rendición de cuentas para el año 2025, “Rendiniños 2025: Norte Nos Protege”.

Durante la jornada, desde este despacho la administración departamental dio a conocer sus proyectos para la protección, inclusión y el desarrollo integral de la niñez.

“Se ha venido apoyando todas estas iniciativas y ayudando a que los niños, niñas y adolescentes siempre estén atendidos y, sobre todo, que tengan un entorno en paz", dijo Soler.

Argumentó que “por eso las diferentes campañas que llevamos en este momento, estamos haciendo Creciendo en Paz, donde hemos recorrido en más de 20 municipios, llevando unas charlas de protección, sobre todo también trabajando en unión de la familia y también ayudando a que nuestros niños conozcan los peligros que corren diariamente. Estamos apostándole a que nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento siempre tengan ese gran apoyo que han tenido y han recibido por parte de la gobernación y todas sus secretarías que hacen parte de este proceso”.

Durante la jornada, más de 200 niños del Catatumbo participaron activamente. Menores que hacen parte del “programa que estamos haciendo de Prevenir Primero. Es un programa muy bonito donde, en vacaciones, los estamos también atendiendo, porque es donde más están latentes estos niños a correr peligro. Lo primordial es el deporte y estamos trabajando con diferentes personas que están ayudando en cada uno de los municipios a que los niños estén en esta ocupación”.

Acciones que se adelantan desde el despacho de la gestora social del departamento, para apoyar a los niños en áreas como educación, deporte y salud.