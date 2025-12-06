Enviadas a la cárcel tres mujeres acusadas de homicidio en Magangué, Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó en Magangué (Bolívar) a tres mujeres presuntamente implicadas en el asesinato de otra femenina, ocurrido el pasado 30 de noviembre en dicha municipalidad.

Se trata de Kimberlys Esther Audor Arrieta, Keila Margarita Pedraza Jiménez y Elis María Vargas Acosta a quienes una fiscal de la Seccional Bolívar les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que ninguna aceptó.

Los hechos por los cuales se les investiga se registraron en un establecimiento público del barrio San Pablo. Allí, en medio de un acto de intolerancia, resultó herida con un objeto cortopunzante una mujer de 21 años quien compartía con sus familiares. La riña habría iniciado cuando la víctima se dirigía al baño y accidentalmente se tropezó con Audor Arrieta.

A pesar de las disculpas expresadas por la mujer, esta reaccionó violentamente y la agredió con una botella, mientras, las otras dos mujeres, al parecer, sostenían a la joven para que no opusiera resistencia. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, pero falleció antes de ser atendida.

La Policía Nacional capturó a las tres mujeres quienes, por disposición judicial cumplirán medidas en aseguramiento en establecimiento carcelario de Cartagena (Bolívar).